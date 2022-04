Munaasabaado Isku Soo Beegmay oo Shaqaalaha Dowladda Loo Fasaxay

Shaqaalaha ayaa sidoo kale marka laga soo tago ciidda waxaa ay u dabaaldegayaan 1-da May oo ah maalinta shaqaalaha oo sanad waliba caalamka laga xuso , waxaana fasaxa shaqaalaha uu ku egyahay maalinta Talaadada ah oo ku beegan 3-da bisha May 2022-ka, Shaqaalaha ayaa barri u dabaaldegi doona maalinta loo asteeyay.

