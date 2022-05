Muqdisho oo Bandow Lagu Soo Rogay

Afhayeenka oo hadalkiisa sii wato ayaa ugu baaqay shacabka in lala shaqeeyo ciidanka, qof walibana uu adeegto ka hor inta aysan bilaaban bandowga, waxaana intaas ku daray in dib bandowga loo qaadi doono 6:00 subaxnimo maalinimo Isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay 16-ka bisha maalin ka dib doorashada madaxweynaha dalka.

Afahayeenka ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Bandowga lasoo rogay uu bilaabanayo 9:00 pm ee caawa, waxaana uu xusay in la joojiyey isku socodka dadka, taas oo looga golleeyahay sugidda amniga, waxaana uu ugu baaqay shacabka wixii deg deg ah ay lasoo xariiraan Numbarka ciidanka 991.