Muqdisho oo Laga Dareemayo Dhaqangalka Go’aankii Midabeynta Bajaajyada

Guddoomiyaha Maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa hore sheegay in looga golleeyahay xakameynta Jaamka badan ee waddooyinka caasimadda iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada Muqdisho, Wareegtada maamulka ayaa sidoo kale lagu xusay in tallaabo laga qaadi doono ciddii ku xad gudubta.

