Muusa Biixi: Ma doonayo naaneys la yiraahdo waa loo kordhiyay

“Marka hore waa in xisbiyo ay soo baxaan tobankii sano ba mar oo dadkii tobanka sano xirnaa ay soo galaan, sharcigeeduna waa dhan yahay. Haddii xisbiyada la dhameeyo tii kalena way taagan tahay. Qeyladan iyo buuqan ayaa sii daahinaya ]. Doorasho jiitanta xageyga ka iman mayso,” ayuu hadalkiisa raaciyay.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in aanu dooneyn in uu waqti ku darsado, xilli xisbiyada mucaaradka ay xukuumaddiisa ku eedeeyn in ay rabto mudda kororsi sharci darro ah.

Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo ku sugan magaalada Ceerigaabo ee gobalka Sanaag ayaa sheegay in xukuumaddiisu aysan qorsheyneynin in ay waqti ku darsato mudda xileedkeeda.