Muuse Bixii Oo La Kulmay Xildhibaanadii UK Ee Mooshinka Geeyay Baarlamaanka

Madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxaa uu dhanka kale baaq u diray xafiirka dowladda Britain ku leedahay Hargaysa, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la ballaariyo si bulshada ku nool Somaliland ay uga helaan adeegyadiisa dhammaystiran.

Madaxweyne Muuse waxaa uu sidoo kale Baarlamaannada kale u diray codsi uu kaga dalbanayo in ay ku daydaan xubnaha ka tirsan Baarlamaanka UK ee ku doodaya in Somaliland ay mudan tahay in ay noqoto qaran gaar ah oo madaxbannaan.