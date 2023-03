Muxuu Guddoomiye Aadan Madoobe Ka Yiri Bandhigga Waxqabadka Xukuumadda

Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya oo munaasabadda lagu soo bandhigay waxqabadka Xukuumadda hadal ka jeediyay ayaa uga mahadnaqay in Xukuumaddu ay bulshada Soomaaliyeed u sheegaan waxqadkoodi su’aalooyin laga weeydiiyo isla-markaana, waxaa uu ballanqaaday in golaha shacabka uu guddoomiyaha ka yahay ay Xukuumadda la shaqeyn doonaan si dalka loo samatabixiyo.

Guddoomiyaha ayaa dhanka kale dul istaagay in loo baahan yahay in dadaal dheer lagu bixiyo Amniga dalka, la dagaallanka lagula jiro Al-Shabaab, isaga oo Culima’udiinka Soomaaliyeed ku booriyay in dadka lagu baraarujiyo la shaqeynta dowladda si loo ilaaliyo hantida shacabka Soomaaliyeed, Guddoomiyaha ayaa xusay in dadaal ay ugu jiraan in dadka indhaha u ah Bulshada ay ku casuumi doonaan ka talagelinta sharciyada lasoo gaarsiiyo.

