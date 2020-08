Muxuu Madaxweyne Deni Ka Dhahay Gaalkacyo iyo Galmudug?

Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdillaahi Deni oo xalay ka qeyb galay munaasab lagu waynaynaayey aasaaska maamulka oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.

Madaxweynha oo hadalka ka jeediyey goobta ayaa yiri “ Waxbadan ayey Caasho Geelle iyo Gaagaab oo qaasatan xusay xaaladii lagu jiray oo adkeyd, xilikaas aniga oo dhallinyaro ah ayaan ergada ku jiray, marka waxaan rabaa sedex qof inaan xuso oo aan aad u xasuusanahay. Waxaan aad u xasuusanahay noloshii adkeyd ninkii qeybta kaa soo qaatay oo Muuse Diiney la oran jiray anigu waxaan rabaa inaan xuso sheeg sheegaay, waxaan kale oo rabaa inaan xuso abwaanad la yiraahdo Xaliimo Puntland oo door weyn ku laheyd in ay qabsoonto Puntland iyo Jaamac. auu yiri.

Sidoo kale Siciid Deni ayaa sidoo kale soo hadal qaaday cilaaaqaadka Puntland iyo Galmudug, waaxaana uu aad ugu dheeraaday in ay diyaar u yihiin in ay garab istaagaan mar weliba” Waxaan uga mahad celinaayaa Kalmadiii Fiqi, oo Galmudug oo ayadu marmar dood ka qabi jirtay Federaalka in ay nala difaacaeyso, waxaad ogtihiin Galmudug markii ay Mudug kaliya aheyd Puntland waa ay garab istaagtay, wax ayey ka dhistay, dhaqaale ayey ku bixisay, mar weliba waa ay garab taagnaan jiray .Hadda oo ay Galmudug ay dhameystiran tahay sidii ayey u garab taagan tahay waxaana ay jeceshahay in ay hormarto ay meel gaarto” ayuu madaxweyne Deni.

Magaaladda Gaalkacyo ayaa marti galisay xalay xuska 1-da August ay aheyd markii ugu horeeysay ee lagu qabto Gaalkacyo, Madaxweynaha ayaa ka hadlay Isbedelka Amni iyo horumar ee ka socda Gobolka Mudug, wuxuuna ugu baaqay Bulshada Gobolka inay doorkooda ka qaataan, wadashaqeynta Puntland iyo Galmudug sida dhinacyada amniga, nabadgelyada iyo horumarka, oo muddo kadib labada dhinac bulshadu si nabad ah ay isugu gooshaan.

Goobjoog News