Qoraal ka soo baxay taliska NISA ayaa lagu sheegay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Mahir oo ka tirsan al-shabab uu doonayo in uu isku qarxiyo Ra’iisulwasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble iyo Farmaajo.

Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA ayaa sheegtay in ay ka jiraan weeraro la doonayo in lagu dillo xubna ka tirsan hoggaanka dalka.

