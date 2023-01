Pakistan iyo Ruush oo ku heshiiyay in ay taageeraan Taliban

Waxaana la sheegay in inta laga xaqiijinayo cabashooyinka ay kamid ka yihiin xuquuqda Haweenka iyo dhisidda maamul loo dhan yahay hakad ay ku jiri doonto in la aqoonsado hoggaamiyayaasha la wareegay talada Afganistan.

Kulan oo ka dhacay Islamabad ayaa la isla qaatay in taageero buuxda loo muujiyo kooxda Taliban, balse waxaa walaac labada dhinacba ay ka muujiyeen in la siiyo aqoonsi buuxda hoggaamiyayaasha Taliban.

Dowladaha Ruushka iyo Pakistan ayaa wadahadal ay ka yeesheen xaaladda dalka Afgaanistan waxa lagu sheegay in loo baahana yahay in taageero la siiyo kooxda Taliban ee la wareegtay talada Afganistan.