Qaramada Midoobay ayaa baadi-goob ugu jirta 993.3 Million oo Dollar oo Wax Looga Qabanayo Abaarta Ka Jirta Soomaaliya

Qaramada Midoobay ayaa. Sheegtay in bilihii March iyo May xilli roobaadkii la sugayey uusan imaan waxayna taasi noqoneysaa xilligii ugu adkaa ee la diiwaangeliyo kaas oo baabi’iyey nolosha dadka sababayna cunto la’aan, biyo yari iyo nafaqa darro baahsan.

Afar xilli roobaad oo aan da’in ayaa sababay in ay Soomaaliya ku dhafato abaartii ugu xumeyd muddo 40 sano ah taas oo keentay in malaayiin ay qarka u fuulaan macluushii ugu xumeyd ee dunida soo marta.

Ugu yaraan %50 dadka oo ka kooba 7.7 million oo qof ayaa u baahan kaalmo bini’aadannimo ama caawinaad iyadoo lagu qiyaasay in 7 million ay saameysay abaartu, OCHA ayaa sidaas ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay oo ay uga jawaabeysay ka qorshaha hortagga macluusha kaas oo soconaya May illaa December. Abaarta ayaa baabo’isay nolosha dadka nugul iyo dadka la heyb-sooco oo ay ka mid yihiin dumarka, carruurta iyo qabaa’ilka la heyb-sooco. Nafaqo darro aad u daran ayaa saameysay carruurta.

Xafiiska isku-dabbaridka arrimaha Bini’aadannimada ee OCHA ayaa sheegay in saameynta abaarta iyo cadaadiska dhaqaale ee sii kordhaya ayaa ka sii Daraya baahida jirta waxayna taasi sababeysaa in dalku galo xaalad macluul ah.