Qaramada Midoobay oo War Kasoo Saartay Abaaraha Soomaaliya

Iskuwe Adam Abdelmoula oo kamid ahaa Mas’uuliyiin booqday xerooyin barakac oo kuyaalla Gobolka Gedo ayaa sheegay in uu indhihiisa kusoo arkay dhibaatada ka dhalatay abaarta, isla markaana loo baahan yahay in dadkaas loo gurmado, kuwaas oo Abaarta ku waayay xoolahoodii ay dhaqan jireen.

You may also like