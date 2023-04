Qarax Khasaare Dhaliyay oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho

Taliska Booliiska gobolka Banaadir oo ka hadlay ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii Rag saarnaa Mooto Bajaaj sidday Qarax ay isku dayeen in ay gudbaan bar lagu hubiyo gaadiidka oo ku dhow Isbitaalka Yardameeri meel aan ka fogeyn.

