Qarax Khasaaro Gaystay Oo Baladweyne Ka Dhacay

Taliyaha ayaa lagu soo waramayaa in qaraxa uu ka badbaaday, qaar kamid ah ilaalada taliyaha ayaana la sheegay in qaraxa uu dhaawac ka soo gaaray.

Wararka ayaa sheegaya in qaraxa oo ahaa miino oo lagu xiray gaari cabdi bile ahaa ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday Taliyaha Saldhiga Galbeedka Magaalada baladweyne G/ Siraad Cumar Xiish.