Qaraxyo Dhaliyay Khasaare Soo Gaaray Shacab oo Ka Dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose

Qaraxa ayaa waxaa sidoo kale khasaare uu kasoo gaaray dad doonayey in ay gurmadaan labada ruux uu qaraxa qabsaday, waxaana taas ay dhalisay in ay qarxaan labada miino oo kale, kuwaasoo sababay geerida sedex ruux iyo dhaawac dadka kale, arrintaan ayaa bulshada argagax ku beertay.

