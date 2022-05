Qiimaha Hubka iyo Rasaasta oo Hoos u dhac Ku Yimid Kaddib Doorashdii Madaxweyne Xasan Sheekh

Beelaha Xamar ayaa bilaabay hub aruursi kadib muddo kordhintii sharci darrada aheyd ee uu Farmaajo sameystay April 2021-kii, taasi oo keentay in ay caasimadda Muqdisho ka dhacaan dagaallo iyo qax, waxaana muuqata hadda oo madaxweyne Xasan Sheekh la doortay in dalku u jiheystay xasilooni iyo nabad.

Goobjoog News oo booqatay suuqyada hubka iyo rasaasta ee Muqdisho ayaa ogaatay in qiimaha hubka iyo dalabkooda uu hoos u dhacay kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh, iyada oo ganacsatada hubka ay sabab uga dhigeen hoos u dhacaasi dareenka ah in dalku galay xasilooni siyaasadeed, kadib markii 15-kii bishan la doortay madaxweyne, lana soo gabagabeeyey hubanti la’aanta geedi usocdka doorashada iyo muddo kordhin la socotay oo sababtay in sanadkii ugu dambeeyey uu soo bato dalabka hubka iyo iibkiisa.