Madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor, ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka ururka ahlu-sunna maamulkiisa kula jiro ee maalinti afaraad ka taagan magaaalada guriceel ee gobalka galgaduud.

Qoor-Qoor ayaa ugu horeyn ka tacsiyadeyay dadkii ku dhintay dagaalka ka socda guriceel oo uu sheegay in ay Ahlu-sunna dadka ay duullaan ku soo qaadday.

“Waxaa shacab weynaha Galmudug uga tacsiyadeynaya dhibaatadii ka dhacday Guriceel, si gaar ah waxaa uga tacsiyadeynayna shacabka Guriceel duulinkii hubeysna ee ay ku qabsadeen kooxda hubeysan ee Ahlu-Sunna Waljamaaca magaca wanaagsan adeegsata balse aan sidaas ku shaqeynayn,” ayuu yiri Madaxweyne Qoor-Qoor.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Ahlu-sunna ay muddo ugu baaqayeen magaalada in ay isaga baxaan isagoo yiri “22 berri ayay fadhiyeen kooxdaas duulanka soo qaaday, intaas waxa u gudbinayna oo ka codsaneynay inay ka baxaan degmada Guriceel oo dadka u daayan xasiloonidooda iyo dowladnimadood, waxay qabaan oo tabasho ahna si nabad ah u sheegtaan, taasi badalkeed waxay qaateen in dhufeysyo iyo xeryo ciidan ay ka dhigtaan Guriceel.”