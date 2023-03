Ra’iisul Wasaare Xamse oo Ku Baaqay in Laga Wada Shaqeeyo Amniga Caasimadda

Ugu danbeyn, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa si guud shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay midmino, amni iyo wadajir bulsho in laga wada shaqeeyo, isagoo ummadda Soomaaliyeed u duceeyay, Allaahna uga baryay in colaadda uu ugu beddelo nabad, xilli uu hadlayay Salaadii kadib Jimcaha.

