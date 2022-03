Ra’iisul Wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo Dood Ka Keenay Isku Ekaanshiyaha Doorashada 2022 iyo 2004?

Ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa ka hadlay meelo ay isaga egyihiin doorashada baarlamaanka ee hadda socota iyo doorashadii 2004-tii isaga oo intaa raaciyey in gaboodfalada ka dhacay horseedi karaa arrimo cabsi leh.

Mudane Cumar Cabdirashiid oo arrinkan ka hadalaya waxaa uu yiri “Doorashada baarlamaanka 2022-ka waxaa ay meelo badan uga egtahay doorashadii 2004-tii, xagga qaabka loo maray iyo xataa muddada. Haddii ka falcelinta ay noqotay soo bixitaankii maxaakiimta Islaamiga aheyd, maxay horseedi karaan tacadiyada sharaci darrada ah ee dhacay haddii aan wax laga qaban khadarteeda”.

The 2022 parliamentary selection is very similar to the one of 2004 both in terms of method & length of time. If the 2004 backlash gave momentum to the rise of the Islamic Courts, what could the 2022 unchecked procedural irregularities lead us to if not addressed its severity

— Omar Sharmarke (@OmarSharmarke) March 19, 2022