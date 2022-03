Ra’iisulwasaare Rooble oo Isugu Yeeray Hey’adaha Amniga Guddina Magacaabay

Dhanka kale wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM Danjire Fransisco Madiera, ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin weerarradii ugu dambeeyay ee Muqdisho iyo Baladweyne ka dhacay, isagoo sheegay in guddiga wadajirka ah ee Ra’iisul Wasaare Rooble magacaabay ay isla berriba howl bilaabi doonaan.

