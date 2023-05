Ra’iisulwasaare Xamse oo Maamulka Puntland Kaga Digay Fashilinta Barnaamijka Deyn Cafinta

“Wasaaradaha maaliyadda waa ay wadashaqeeyaan marka laga reebo Puntland, wadasheyn yar oo xafiis la isugu yimaado oo Punland ay ka maqan tahay haddii ay u fashilanto yaa mas’uul ka noqonaaya? Shacabka Puntland Mas’uul kama noqonaayaan ee maamulka ayaa mas’uul ka noqonaaya, ma mudnid taariikh madow in ay ku qoranto Puntland, in la yiraahdo Deyn Cafiskii waa la fashilmay, yaa fashiliyay Puntland lama qaadan karo”

Xamse Cabdi ayaa sidoo kale sheegay in wadashaqeyn la’aanta wasaaradda maaliyadda Puntland iyo dowladda dhexe ay sababi karto inuu burburo barnaamijka Deyn Cafinta, kaas oo soo socday muddo dheer, waxaana uu ku dhuftay carabka inaan arrintaas aan la aqbali karin in Puntland ay sabab u noqoto, sida uu hadalka u dhigay.

Ra’iisulwasaare Xamse ayaa shacabka Puntland iyo Maamulka ugu baaqay in aysan dib uga soo laaban halkii ay ka joogeen dowladnimada iyo dowlad dhisidda Soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in ay yihiin bulsho ku suntan in ay qeyb weyn ka qaatay sidii loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka Federalka ah.

Ra’iisulwasaaraha ayaa dul istaagay khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Puntland, kaas oo gaaray meel sare, waxaana muddooyinkii dambe jiray in dhinacyadu warbaahinta isku mariyeen hadallo adag oo badnaa eedeyn, Xamse ayaa xusay in maamulka Puntland madaxdooda looga baahan yahay wadasheyn cad.