Ra’iisulwasaare Xamse oo Magacaabay Guddiga Soo Celinta Hanti-da Qaran

Xubnahaan ayaa waxaa ay kasoo shaqeyn doonaan sidii gacanta dowladda dib loogu soo celin lahaa Hantida guud ee qaran, taas oo dalka iyo dibadda ku maqan, waxaana laga sugayaa in xukuumadda ay dib ugu kusoo celiyaan warbixin, iyadoo ay jirto in ddhul iyo guryo dowladeed shacabku dagay markii dowladdu dhacday 1991.

