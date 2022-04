Rooble: Weerarkii Dhacay Waxaa Lagu Carqaladaynayaa Hamsami u Socodka Doorashada

“Ra’iisul Wasaare Rooble oo khadka telefoonka kula hadlay KMG ee Golaha Shacabka ayaa ku bogaadiyay sida geesinimada leh ee guddoonka KMG ee labada aqal u wadaan howsha doorashada,kuna dhiirrigeliyay in ay waajibaadkooda gutaan. Ra’iisul Wasaaruhu waxa uu xusuusinayaa xildhibaannada BJFS inay in ay saaran tahay mas’uuliyadda ugu sarreysa ee dalka waxa uuna ku dhiirrigelinayaa in ay u miboobaan” ayaa lagu yiri qoraalka.

“Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu uga digayaa taliyeyaasha Ciidammada Booliska iyo Nabad Sugidda in ay ku lug yeeshaan falalka gurracan ee lagu carqaladeynayo habsami u socodka doorashada oo heer gebogebo ah mareysa, shacabka Soomaaliyeedna waxa uu ka codsanayaa in ay isha ku hayaan dadka ka dambeeya abaabulka falalka lagu carqaladeynayo dhammeystirka doorashada” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Rooble.

Ra’oosulwaasaraha oo soo saaray qoraal ayaa muujiyay dareenkiisa ku aadan fakilii dhacay, waxaana uu xusay in ay tahay carqalad lagu samaynayo hamsami u socodka doorashooyinka dalka oo lagu wado in maalmaha isxiga Muqdisho ay ka dhici doonto doorashoooyinka doonka labada aqal ee BJFS iyadoo lagu yiri qoraal kasoo baxay.

Ra’iisalwasaaraha xukuumadda federalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in ay tahay fal laga xukumaado weerarkii lagu qaaday hotel lagu dhaarinayay xidhibaannadii lagu soo doortay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, kaas oo la sheegay in ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda sida uu sheegay guddoomiye Dhabancad.