Saciid Qorsheel “FIFA Iyo CAF Waa In Ay Ogalaadaan In Soomaaliya Ay Ku Ciyaarto Magaalada Muqdisho”

Ciyaaryahankii Hore Xulka Qaranka Soomaaliya Iyo Kooxda Jeenyo,sidoo kalane soo noqday Wasiirka Duulista Hawada ayaa Goobjoog u sheegay in ay qasab tahay in Xiriirada FIFA iyo CAF ay Xulka Qaranka Kubbadda Cagta u Ogalaadaan in ay ku ciyaaraan Magaalada Muqdisho,isagoo intaas ku daray in Dowladda ay si wanaagsan u diyaarisay garoonka Stadium Muqdisho.

W/D-Maxamed Xuseen Qalinle