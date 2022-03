Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo Goobjoog Kala Hadlay Doorashada, Cunaqabateyn Shakhsiyaad Soomaali ah, Al-shabaab, Abaaraha iyo Arrimo Kale

Ambassador Larry André : Dowladda Mareykanku waxay u riyaaqsan tahay xiriirka aadka u wanaagsan ee kala dhaxeeya labada dal ee dariska la ah, Mexico iyo Canada, sidaas oo ay tahay waxaa jira muranno taagan oo ka dhex jira saddexdeenna. Wax badan ayaa na mideeya oo aan na qeybin karin. Waan maareynaa murannadeenna innagoo u mareyna si saaxiibtinnimo leh. Waxaan ku kalsoon-nahay in labada hoggaamiye ee Soomaaliya iyo Kenya xallin karaan arrimaha hadda jira sidii hore u dhacdayba. Waxaa Sharaf noo ah inaan nahay saaxiibka Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan ognahay in Soomaaliya iyo Kenya ay ka faa’iidi doonaan xiriirkooda oo horumarsan.

Qaab dhiskeedkeenna ku aaddan amniga waa sida soo socota: In la xoojiyo amniga Soomaaliya iyo Mareykanka 1) iyadoo la siinayo gargaar dhanka amniga ah si kor loogu qaado waxtarka ciidamada Soomaaliyeed, hoggaan u noqdaan dhimista argagixisada, maalgelinta argagixisada, kacdoonka iyo fal dambiyeedyada, iyo 2) in kor loo qaado isku dabbaridka amniga ee ciidanka Soomaaliyeed iyo saaxiibbada caalamiga ah si loo dhimo qatarta argagixisada caalamka ee saldhigga ku leh Soomaaliya.

Ambassador Larry André : Waxaan fahansannahay in dib u habeyn lagu sameynayo AMISOM oo laga dhigayo ATMIS iyadoo loo arko fursad muhiim u ah guusha hadafka ah in ciidanka Soomaaliyeed ay gebi ahaanba sugaan amniga dalka iyagoon garab ka heleyn ciidammo ajinnabi ah. Kani waa hadaf ka yimid hoggaanka Soomaaliya iyo saaxiibbada caalamiga ah ee dhanka amniga ee Soomaaliya.

Si kastaba ha ahaatee, in ka badan sannad, hay’adihii la doortay, sharci-dejinta iyo qeybaha fulinta ee dowladda waxaa awoodda ka qaaday dhammaadka xil haynta ee uu siiyey dastuurka ku-meel-gaarka ah. Taasi waxay liciifisay sharciyaddooda iyo aamminaaddooda, waxayna qatar gelisay guulihii ay gaareen dadka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyaashooda. Waa lama huraan in middaan la saxo.

Dadka Soomaaliyeed badankood waxay dhibaato xooggan ka soo gaartay rabshado socday in ka badan 20 sano kaddib qaran burburkii dhacay sannadkii 1991. Waxaan ognahay in dib u soo kabashada Soomaaliya ay ka billaabatay markii la meelmariyey dastuurka ku-meel-gaarka ah sannadkii 20212, taas oo ka dhalatay shirir nabadeed oo isdaba joog ah oo caalami ah kuwaas oo la qabtay sannado badan. Illaa iyo sannadkii 2012 nidaamka lagu dhisay dastuurka ku-meel-gaarka ah wuxuu billaabay inuu qaado tallaabooyin waaweyn oo ku aaddan xasilloonida Soomaaliya.

Goobjoog News: Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay in xayiraad la dul dhigayo shaqsiyaadka carqaladda ku noqday doorashada Soomaaliya. Aragtidaada, side ayaad isleedahay in arrintaani ay dardargelin u noqon karto geeddi socodka doorashada?