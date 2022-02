Sawiro: Guudlaawe Oo Lagu Soo Dhaweeyay Baladweyne

Dadka dega gobalka Hiiraan ayaa tan iyo doorashadiisii diidanaa in magaalada uu yimaado Cali Guudlaawe Xuseen, waxaana tan iyo xilligaas magaalada ka taagnaa khilaaf sababay in dhowr jeer gacan ku heynta magaalada lagala wareego maamulka Hirshabeelle.

