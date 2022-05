Shiinaha Oo Hambalyo U Diray Madaxweynaha Cusub

Dhanka kale madaxa qaybta afrika ee wasaaradda arimaha dibadda Wu Peng, ayaa sidoo kale hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dalka iyo sida ay Soomaalida u qabteen doorashada, isagoo sheegay in uu rajeynayo in xiriir adag uu dhexmari doono shiinaha iyo Soomaaliya.

Dowladda Shiinaha ayaa sidoo kale sheegtay in ay dooneyso in ay kala shaqeyso Soomaaliya beesha caalamka sidii Soomaaliya looga hirgelin lahaa qarandhiska iyo nabadda.

Qoraal ka soo baxay shiinaha ayaa sidoo kale la sheegay in shiinaha ay rajaynayaan in Soomaaliya horumar iyo nabad ay gaari doonto inta uu xilka haayo, una furmi doono baal cusub, sidoo kalena shiinaha ay bilaabayaan horumar balaaran oo labada dhinac ah.