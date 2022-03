Shiinaha oo Hub Ka Dejinaya Muqdisho

Ilaha qaar ayaa sheegaya in dhowaan hoggaanka Farmaajo uu damacsanyahay inuu soo celiyo ciidamada Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Eretria, kuwaas oo shaki badan laga qabo in loo adeegsan doono doorashada 2022-ka.

Khubaro amni oo arrintan kala hadlay Goobjoog News ayaa waxaa ay qabaan in ay muhiim tahay in la ogaado cidda loo wado iyo xakameyntiisa, iyaga oo shaki geliyey isticmaalkiisa.