Shir Looga Hadlay Amniga Galgaduud oo Dhuusamareeb Ka Dhacay

Shirkaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa uu imaanayaa iyadoo dhaqdhaqaaqyo ay ka jiraan goobolka Galgaduud, waxaana xusid mudan in maalinimadii Jimcaha dagaal ka dhacay deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud, Galmudug sheegtay in lagu dilay in ka badan 70 ka tirsan dagaalamyaasha al-shaabaab iyo Darawal nolosha lagu qabtay.

Madaxweyne kuxigeenka Galmudug oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Galmudug ay had iyo goor u taagantahay ka hortagga iyo baacsiga kooxaha Al-shabaab sida uu hadalka u dhigay, isagoona ku ammaanay ciidamada qalabka guushii ay iyaga iyo dadka deegaanku ay Al-shabaab ku jabiyeen dagaal ka dhacay deegaanka Baxdo ee Galgaduud.