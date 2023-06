Shir Looga Hadlayay Bilaabashada Bixitaanka Ciidanka ATMIS oo Muqdisho Ka Dhacay

Wasiir Difaaca Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa u mahadceliyay Ciidamada ka socda Midowga Afrika doorka ay ka qaateen Xasilinta iyo amniga dalka, wuxuu intaas raaciyey in tilaabo wanaagsan la gaaray maanta taas oo ah in Ciidanka Qalabka sida ay ku filan yihiin inay ATMIS kala wareegaan mas’uuliyadda amniga goobaha ay banaynayaan ciidanka baxaya,qorshaan ayaa socon doono ilaa uu dalka ka baxayo askariga u dambeeya ee ciidanka AMTIS kaas oo bixi doono dhammaadka Bisha December 2024 sida ku cad qaraarka UNSCR 2628.

You may also like