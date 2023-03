Shirka Wadatashiga Ballaarinta Warfaafinta Labada Heer oo Ka Furmar Kismaayo

Mudane Maxamuud Seyid Aadan Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa furitaanka shirka ka sheegay in ahmiyad gaar ah leedahay xoojinta warbaahinta dowliga, si kor loogu qaado fahamka bulshada ee dowladnimada iyo gudbinta fikirka saxda, wuxuuna rejo wanaagsan ka muujiyay in shirka ay ka soo baxaan najtiijooyin loo aayo.

Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka Dalxiiska XFS Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa sheegay in shirkan ujeedkiisu yahay in ay hay’adaha warfaafinta labada heer ee dowladda ay iska waraystaan ballaarinta idaacadaha, qeybaha kala ee warbaahinta dowliga ah iyo sida ay wasaaradaha isaga kaashan karaan ka wacyi galinta bulshada qatarta fikirka kooxaha khawaarijta ah ee Alshabaab iyo Daacish.