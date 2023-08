Shirka Wadatashiga Warasaaradaha Maaliyadda Heer Federal iyo Heer Gobol oo Muqdisho Ka Furmay

Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cige oo ay garbihiisa fadhiyaan Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Marwo Raaxo M. Janaqoow iyo Wasiir ku xigeenka Maaliyadda Mudane Cabdiqafaar C. Xaange ayaa si rasmi ah u furay shirka, wasiirka oo hadal kooban jeediyay ayaa sheegay in uu muhiim u yahay shirkaan arrimaha mudnaanta u leh dib-u-habeynta Maaliyadda, mideynt hannaanka canshuuraha, dhammaystirka sharuudaha barnaamijka Deyn Cafinta.

