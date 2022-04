Siciid Deni oo Ka Horyimid Wareegtadii Karaash

Siciid Deni ayaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook in wareegtada kasoo baxaday ku-xigeenkiisa ay tahay mid aan waafaqsaneyn Dastuurka Puntland, waxaana uu intaas ku daray inaan loo hoggaansami karin, waxaana uu ugu baaqay hey’adaha dowliga ah ee maamulka in ay wadataan shaqadooda sida uu hadalka u dhigay

