Sideen “Taariikhdeenna” u Akhrinaynaa?

3. Curashadii dawladnimada Soomaalida oo ku ka la indhaqaadday isriixriixii reereed ee Soomaalida u dhexeeyay. Taas oo keentay in la yagleelo dawladnimo “qabiil” ku dhisan oo aan “qaran” ku dhisnayn. Waa maxay farqiga labadan cunsur u dhexeeya? Farqiga u dhexeeya waa: 1) dawladnimada “qabiilka” ku dhisani ma xeeriso kee baa aqoon leh, karti leh, qaranka u danaynaya ama “danta guud” u “dan” ah ee waxa ay xeerisaa “raalligalinta qabiillada”; 2) dawladnimada ku dhisan “qarannimada” waa mid ka korran “rabitaan reereed” oo ka korran “dan qofeed” oo aan oggolayn in la isku hawlo “raalligalinta beelaha”—dawladnimadaas oo mabda’eedu yahay “yaa maali jirayeey” iyo “ku maa ku habboon!”

You may also like