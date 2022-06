Somaliland Oo Ciidamo Ku Daadisay Waddooyinka Hargeysa

Mas’uuliyiinta xisbiyada WADANI iyo UCID ayaa sheegay in dastuurka uu dadka u fasaxayo in ay qabsadaan isusoobax nabdoon oo dareenkooda ay ku muujinayaan, ciidamadana aysan ka aqbali doonin ay hor istaagaan banaanbaxa.

