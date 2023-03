Somaliland oo Faahfaahin Ka Bixisay Dagaalka Dib Uga Qarxay Laascaanood

Dowlad goboleedka Puntland ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay in ciidankeeda aysan qeyb ka aheyd dagaalka ka dhacaya magaalada Laascaanood,iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidamada Puntland iyo Somaliland dhowr jeer ay ku dagaalameen deegaanka Tukaraq oo ay muddo isku horfadhiyeen labada ciidan.

You may also like