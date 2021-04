war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Somaliland ayaa lagu yiri “Ismari-waagga siyaasaddeed ee maanta jira wuxuu caddeyn u yahay dulmiga, iyo hoggaaminta macangagga ah ee Taliska Farmaajo, oo khatar buuxda ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka taasi oo soortogal ah in ay Soomaaliya geliso dagaal sokeeye oo hor leh oo laga yaabo in lagu qasbo kumannaan shacab ah in ay u barakacaan dalalka deriska ah oo ay ku jirto Somaliland”.

Warka ka soo baxay Somaliland ayaa ku soo aadaya xilli Golaha Shacabka uu Muddo kordhin labo sano ah uu u sameeyay Madaxweynihii hore.