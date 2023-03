Soomaalida iyo Canfarta oo Ku Dagaalamaya Qeybo Kamid ah Gobolka Siti

Ciidamada dowladda Federalka Itoobiya ayaa marweliba waxaa lagu eedeeyaa in ay qeyb ka yihiin dagaalka iyaga oo inta badan la sheego in ay la saftaan ciidanka Liyuu Booliis sida dhowr jeer uu sheegay Ugaas Beesha Ciisaha.

