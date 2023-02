Soomaaliya oo ololaha ku biirista EAC ka Dhex wada Shirka Midowga Africa.

Dowladda Soomaaliya ayaa shirweynaha midowga Africa waxay la tagtay qodobo ay ka mid yihiin taageero u helida in ay ka mid noqoto xubnaha joogtada ah ee golaha amaanka, iyo in xubnaha golaha ay kala shaqeeyaan sidii ay ugu biiri la heyd suuqa bulshada geeska Africa sida lagu sheegay war saxafadeed ay daabacday warbaahinta qaranka.

