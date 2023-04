Soomaaliya oo Rajo Ka Muujisay in Laga Qaado Cunaqabateynta Hubka

” Arrinta kalee muhiim ka ah ee aan ologa kala nahay Qaramada midoobay waa cunaqabateynta hubka, Waan ku farasaxnahay xiriirkeena UN-ka, iyo saraakiisha UN-ka ah ee taageeray arrintaan, iyo xubnaha kale ee golaha amaanka ee taageeray in Soomaaliya laga qafiifiyo cunqabatay hubka, taas oo wax weyn u tartay Soomaaliya. Waxaana rajeyneyaa in mustaqbalka dhaw nala ka qaado dhammaan cunaqabateynta hubka” ayuu yiri Markale.

“Hadda waxaa la shaqeynaa qeybaha kale ee beesha caalamka barnaamijka xasilinta goobaha laga xoreeyay Al-shabaab, waxaan rajeyneynaa in qaraxamada midoobay ay gacan kageysato maalgelinta arrintaan, meelahaas dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaan waxaa muddo loo diiday in ay helaan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha” ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda xilli uu ka hadlaayay qorshaha dowladda ee deegaannadaasi.

Madaxweynaha ayaa sheegay in hadda uu socdo qorshaha xasilinta amniga deegaannaddii iyo degmooyinkii soo galay gacanta dowladda, kuwaas oo bulshada ku dhaqan ay u baahan yihiin in ay helaan nolosha aasaasiga ah oo amniga uu ugu horeeyo caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada oo jiil badan ay dib uga dhaceen sida uu xusay.