Talaabo Ay Qaaday Dowladda Soomaaliya Oo Ka Careysiisay Ganacsatada Qaadka Ee Dalka Kenya

Ganasatada Qaadka ka keena wadanka Kenya ayaa cabasho ka muujiyey, talaabo ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ay maalinimadii Sabtida ay ku hakisay diyaarad siday Qaad oo ku sii jeeday magaalada Hargeysa, kaib markii duulimaadyada caalamiga ah horay loogu hakiyey sababo la xiriira xanuunka safmarka ee Coronavirus

Nyambene oo ah guddoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin ganacsatada Qaadka ee Kenya, kaas oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ee Kenya ayaa sheegay in diyaaradaas siday jaadka hawada laga soo celiyay maalintii sabtida, inkastoo oo uu sheegay in markii hore loo oggolaaday in ay in ay geli karto hawada Soomalaiya in aysan geli karin.