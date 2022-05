Taliska Booliiska Gaalkacyo oo Ka Hadlay Aabe Ilmihiisa Ku Dilay Magaalada

Booliiska ayaa falkaan ku tirlaamay mid naxdin leh, kaas oo nuuciisa aan in badan lagu arag gudaha gayiga Soomaalida, waxaana la ogayn sababta rasmiga ah ee keentay, inkastoo la isla dhex marayo in uu jiray khilaaf u dhaxeeyay Axmed oo carruurta dhalay iyo xaaskiisa oo horay u kala tageen .

