Taliska Canshuura oo Amar Duldhigay Ganacsatada Biraha Dhoofisa

Waxaa shacabka uu ugu baaqay in laga wada shaqeeyo danta guud, sdidoo kale uu fariin u diray dad la sheegay in ay ku howlan yihiin qodista fiilooyinka isgaarsiinta iyo korantada, oo dib loo abuuray burburkii dalka kadib.

Taliyaha ilaalinta hoggaanka canshuuraha Cabdullaahi Xasan Bariise oo shir-jaraaid ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeyo aan dalka laga dhoofin karin bilaraha daxalaystay iyo gawaarida burburtay, waxaana uu sheegay in dalka ay waxtar u leeyihiin xili uu kormeer ku tagay goobo Dekada ah oo lagu kaydiyay.