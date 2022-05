Taliyaha Booliiska Somaliland oo Fariin U Diray Mucaaradka

Xisbiyada Mucaaradka Somaliland ayaa ku dhawaaqay isku soo bax, taas oo ay ku dalbanayaan in Muuse xukuumadda Biixi ay doorashada ku qabato xiligeeda, tii oo ay jirto in khilaafkaas uu gaaray golaha wakiillada dhexdiisa, Booliiska ayaa ka digay qabashada Dibadbaxyada mucaaradka sida maanta uu ka dhawaajiyay taliyaha guud ee ciidanka Booliiska.

Taliyaha ciidamada Booliiska Somaliland Sareeye Gaas Maxamed Aadan Saqadi( Dabagale) ayaa ka digay in ay mucaaradku sameeyaan Banaanbaxyo, kadib khilaaf xoogan oo soo kale dhex galay xukuumadda talada haysa iyo xisbiyada mucaaradka ah, waxaana uu ciidanka ugu baaqay in ay ka hortagaan iyagoo la fulinaayo amarka wasaaradda arrimaha gudaha.