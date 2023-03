Taliyaha Ciidanka Booliiska oo Guddoomiyay Shir Looga Hadlay Amniga Muqdisho

Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Sulub ayaa dhamaan sarakiisha laba ciidan ku Amrey in aya tallaabo Ka qaadaan dadka ku lugta leh dilalka ka dhaca magaalada oo mararka qaar ay geystaan shakhsiyaad ku labisan dareeska ciidan, taas oo keentay in shacabku ay walaac ka muujiyaan kalsoonida ciidanka ammaanka ee magaalada.

