Taliyaha Ciidanka Danab oo Beeniyay in Askartiisu ay Qeyb Ka Yihiin Dagaalka Laascaanood

“Waxaan doonaynaa inaan hoosta ka xariiqno in ciidammada Danab aanay ka weecan doonin ujeedadaas, sidoo kalana aanay ka qeybqaadan doonin iskudhacyada qabiillada iyo arrimaha qabaa’ilka la xiriiraba.”ayuu markale sii raaciyay hadalkiisa isaga oo ka jawaabayay hadallo ku aadan in Danad ku jiraan dagaalka Laascaanood.

Taliye Baryare ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka Danab u jeedkoodu inuu yahay la dagaalanka kooxaha argagixisada, islamarkaana aysan suurtagal aheyn in laga weeciyo ujeedkaasi oo ay ka mid noqdaan dagaalada salka ku haaya arrimaha qabiilka, hadii taasi ay dhacdana askarigii sameeya uu ku weyn doono xubinimadiisa.

War qoraal ah uu taliyaha ciidanka Kumaandooska ee Danab ku baahiyay bartiisa Twitterka ayuu ku beeniyay wararka la faafiyay ee ah in ciidamo iyo saraakiil ka tirsan ciidanka Danab iney qeyb ka yihiin dagaalka ka socda Laascaanood, isagoo xusay in Maxamed Sulaymaan oo ku dhintay Laascaano kasoo mid noday ciidanka Danab.