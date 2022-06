Taliye Biixi” Ajaanib iyo Horjoogayaal Ayaa Lagu Dilay Baxdo”

Magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa maalinimadii shalay waxaa ka dhacay dagaal ku dhaxeeyay Alshabaab iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidanka xooga dalka, waxaana Galmudug ay sheegtay in dagaalkaas lagu dilay in ka badan 70 dagaalame oo ka tirsan Al-shabaabkii soo weeraray magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud.

Janeraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa tilmaamay in dadka deegaanka iyo ciidanka Daraawiishta Galmudug ay ka warheleen in dagaalamayaasha Shabaab soo degeen deegaan dhanka koonfur bari ka xigta magalada, isagoo intaa ku daray in dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada ay ka hor tegeen dagaalka ay soo qaadeen.