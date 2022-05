Turkiga iyo Qatar oo Cambaareeyay Weerarkii Ceel Baraf

Al-shabaab ayaa waxaa ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana barahooda ay ku baahiyeen in askar badan oo Burundi ah ay ku dileen weerarkaas, iyagoo raaciyay in ay jiraan askar ay qabteen.

You may also like