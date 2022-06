UCID iyo WADANI: Dib Ayaan U Dhignay Banaabixii

“Inta muuse sharciga ka warwareegayo joojin mayno mudaharaadka, laakiin waxaan caawa taageerayaasha u sheegayaa in gudigii na dhexdhexaadinayay ay naga codsadeen maalmo kooban in aanu hakino mudaharaadka sidaa darteed waxaanu fursad kooban siinaynaa inta wanaaga na dhex-wada.”ayuu yiri gudoomuiye Xirsi.

Xirsi Cali Xasan guddoomiyaha xisbiga WADANI iyo Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCID, ayaa sheegay in ay dib u dhigeen banaanbaxa sababa la xiriira in ay kulama la qaadanayaan ergo dhaxdhaxaad ah oo isku xilqaantay xallinta xiisad muddooyinkii la soo dhaafay ka taagneyd Somaliland.

Xisbiyada mucaaradka Somaliland ee UCID iyo WADANI ayaa sheegay in ay dib u dhigeen banaanbax ay soo abaabuleen oo maanta lagu balan sanaa in uu ka dhaco magaalada Hargeysa.