USAID: Xaaladda abaaraha Soomaaliya waa mid masiibo ah, oo lamid ah abaartii dhacday sanadihii 2011

USAID ayaa sheegtay in 4.5 milyan qof ay wajahayaan gudaha Soomaaliya abaar baahsan, dadkaan ayaa la sheegya in Hal milyan iyo afar boqol oo kamid ah ay yihiin carruur.

Sarkaal sare oo ka tirsan hay’adda macaawinada dibadda u qaabilsan dowladda Maraykanka Thomas Solomon ayaa sheegay in laga cabsi qabo in sanadkaan roobka la filayo uu noqon waayo mid ku filan deegaanada abaarta ay ka jirto.