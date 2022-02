Waa Maxay U Jeedka Guddiga Rooble Magacabay U Tageen Jowhar?

Wax garagda iyo Bulshada magaalada Baladweyne ayaa dhowr jeer oo hore sidaan u hor istagay safarka madaxweyne Cali Guudlaawe, waxaana jirtay in waxgaradku dhowr jeer sheegeen in ay saluugsan yihiin dhismaha maamulka Hirshabeelle.

Guddigaan wasiirrada ah ayaa lagu wadaa in ay ka shaqeeyaan sidii madaxweynaha uu u tagi lahaa Baladweyne iyo sidii loogu qaban lahaa kuraasta doorashaduudu ay taallo magaalada loona asteeyey in lagu doorto kuraasta ka tirsan golaha shacabka.